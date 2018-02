Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolamärjad, soolaniisked või lumised ning lõiguti sõiduradade vahel soolalumised. Mitmel pool sajab lund. Teetemperatuurid jäävad miinuspoolele.

Riikliku Ilmateenistuse ennustuse järgi kaugeneb põhapäeval madalrõhkkond Venemaale ning selle järel sajab öösel ja hommikul kerget lund, päeva peale jääb sajuhooge hõredamaks. Tuul puhub põhjakaarest, öösel on saartel ja põhjarannikul kirdetuule puhanguid kuni 13 m/s, päeval tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -4..-7, hommikuks langeb selgineva taeva all kuni -10°C-ni, päeval -2..-5°C. Teedel tuleb arvestada libeduse tekke ohuga.



Esmaspäeval ulatub üle Eesti nõrk kõrgrõhuvöönd. Ilm on rahulik ja lumehoogude võimalus on vaid üksikutes kohtades. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, kui taevas pikemaks ajaks selgineb, siis langeb -15°C ümbrusse, saartel ja läänerannikul on -2..-7, päeval -1..-6°C, sisemaal võib mõnes kohas paar kraadi madalamale jääda.



Teisipäeval tugevneb Skandinaavias ja Soomes külm kõrgrõhkkond ning laieneb Eesti poole. Lumehoogude võimalus on eelkõige põhjarannikul ja ka Peipsi äärsetel aladel. Idakaare tuul on mõõdukas, Soome lahe rannikul võib tugevamaid kirdetuule puhanguid olla. Õhutemperatuur on öösel -5..-10 ja kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal taas -15°C ümbrusse, päeval on -4..-8°C.



Kolmapäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Ilm on suurema sajuta. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, kohati selgema taeva all -15°C, päeval -4..-9°C.

Tänasest kehtima hakkavad liikluspiirangud:

Valga maakonnas on seoses üritusega „45. Tartu Maraton“ liiklusele suletud 18. veebruaril:

kell 10.30–13.00 Pühajärve–Pukamõisa maantee Meegaste–Arula lõigul (km 8,0–8,1);

kell 09.00–12.00 Otepää–Kääriku–Kurevere maantee Kääriku–Kurevere lõigul (km 11,9–17,0).

Liiklust korraldavad reguleerijad. Sulgemisalas on läbipääs tagatud kohalikele elanikele. Samuti on kehtestatud ka 18. veebruaril Otepää ja Elva lähistel olevatel riigiteedel mitmed liikluspiirangud. Kõikjal suusaraja ja maanteede ristumistel on kiirus piiratud kuni 30 km/h. Suusaraja ja maanteede ristumistel on kehtestatud sõidukite ajutine peatumiskeeld ja liiklust korraldavad reguleerijad. Piirangud on kehtestatud orienteeruvalt kella 15.00ni. Palume liiklejatel olla ettevaatlikud ja jälgida ajutist liikluskorraldust.