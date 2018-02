„Väga ülev moment oli ja väga üllatusrohke, tuli väga ootamatult meile mõlemale. No väga-väga äge,” kirjeldab Eliis momenti, kui saadi teada, et just nemad on viimasena „Eesti laulu” finaali pääsenud.

Gerli ja Eliis olid viiendad finalistid, kes said edasi ainult tänu rahva häältele. „Kindlasti mõnes mõttes annab see teistusuguse emotsiooni. Rahva hääled on minu jaoks väga olulised,” sõnab Gerli.

Kas lauljatarid plaanivad oma lavaesituses ka midagi muuta, nad veel öelda ei oska. Küll aga lubavad nad, et laulavad finaalis eesti keeles. „Me ei tea üldse, mis järgmised kaks nädalat meile tooma hakkavad. Ilmselt midagi mõtleme ümber,” ütleb Eliis.

Mis nad ütleksid nendele inimestele, kes täna nende poolt hääletasid? „Suured tänud, see on aasta ägedaim kingitus,” ei hoia Gerli oma rõõmu tagasi. „Väga liigutav moment, aitäh,” lisab Eliis.

