Nikat nimetati välismaise euroblogi poolt “mustaks hobuseks”, kes “Eesti laulul” veel trikke võib teha. Ja nii, vähemalt seekord, läkski. “Ma ei kujutanud ette, et ma esimesena finaali sain. Ma ütlesin juba oma tiimile enne, et kuulge, sööme siis pitsa pärast ära ja räägime kuskil juttu, et nagunii me edasi ei saa. Ma tõesti ei uskunud seda. See on väga-väga äge!” õhkab neiu pärast poolfinaali lõppu.

Nika on tütarlaps, kel juba ammu olnud unistus saada lauljana tuntuks ka väljaspool kodumaad. Nika on osalenud Ukraina talendisaates “X-factor” ning ta jõudis seal suisa 20 parima naislaulja hulka. Lisaks on ta võitnud konkursi “The Voice Of Baltic”. Igapäevaselt töötab Nika aga Tallinna lennujaamas julgestustöötajana ning tema igapäevatöö on reisijate ohutuse tagamine.

Teatavasti on lennujaam suur, mitmete korruste ja koridoridega paik, kus töötab kindlasti palju inimesi. Kas sõbralikule Nikale võiski võidu tuua hoopis see, et kõik lennujaama töötajad täna “Eesti laulu” vaadates oma palgad neiu poolt hääletamisega ära kulutasid?