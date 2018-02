“Need mõtted käisid tõusudena ja mõõnadena. Sest päris palju on öeldud, et jaa, te olete ühed favoriidid, samas mitte kunagi ei tea, mis Eesti rahvale meeldib. Me ei olnud kindlad selles üldse,” räägib Vaigla.

“Indilugu ja keegi ei naerata,” naerab Kaarnamets.

Õnneemotsioon: hetk, kui Frankie Animal kuulis, et nad finaali pääsesid. (Erlend Štaub)

Samamoodi, nagu on Frankie Animali üheks “Eesti laulu” favoriidiks peetud, peetakse suureks favoriidiks muidugi ka Elina Nechayeva jõulist ooperilaulu. Välismaistes euroblogides on La Forzat isegi kogu Eurovisioni võidufavoriidiks peetud.

Kuidas suhtuvad igasugustesse ennustamistesse aga Frankie Animali liikmed?

“Minu meelest öeldakse kogu aeg, et Eesti saab sel aastal Eurovisionil hea koha, aga siis seda ei juhtu ja kõik on kuidagi hämmingus, et kuidas see sai nii olla. Neid ennustusi ei tasu kunagi tõsiselt võtta,” nendib Kaarnamets.

Vaiglala on aga sellesse hoopis teine suhtumine. “See on tore meelelahutus ju tegelikult. Ennustame ikka!” ütleb ta.

Finaalis lauldakse paremini ja nähakse paremad välja

Teatavasti poolfinaalides artistid otse ei laula, kuna etteasted salvestatakse telepurki juba varem, et otsesaade sujuvamalt kulgeks. Poolfinalistid vaatavad oma etteasteid, nagu televaatajad kodudeski, telestuudios suure ekraani pealt. Kuidas Frankie Animalil oma poolfinaali etteastega rahule jäi?

“Laulmist saab palju paremini harjutada veel, saab harjutada sellist lavalist väljanägemist, et oleks rohkem läbimõeldud ja elavam,” vastab Kaarnamets.

Saatejuhid Kristel Aaslaid ja Martin Veisman heitsid saates nalja selle üle, et noored mitte kordagi ei naeratanud. Kas finaalis saab näha naerusuid?

“Seda ei saa lubada. Sellega oli väga hästi. Sellega me ju praegu finaali saime,” naerab Vaigla.

Mis ansambli liikmetele aga oma poolfinaali esituse juures väga meeldis, mida võiks aga finaalis parandada?

“Mis meeldis: see, et me ei naerata,” itsitab Kaarnamets, “see, et kidrasoolo tuli hästi maha,” loetleb ta. “Riided ja sokid loomulikult,” lisab Vaigla.

Kahjuks jäid finaali ukse taha mitmed head artistid. Vaigla nendib, et tal oli kõige kurvem meel selle üle, et Rolf Roosalu finaali ei pääsenud. “Me viimases voorus hääletasime tema poolt. Ta on nii tore tüüp, et oleks tahtnud, et ta edasi saab,” sõnab ta. “Lugu on tal ka mega,” lisab ansambli basskitarrist Jan-Christopher Soovik.