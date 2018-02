„Nüüd on vaja mõelda, mis saab. See sama lavashow enam ei toimi, kuna selle üllatusmoment on nüüdseks juba ära üllatanud,” ütleb Ott Evestus, et lõppvooru jaoks on plaanis teha muudatusi. Kahe nädala pärast toimuvat finaali ootab ta põnevusega.

Küsimusele, kas mees üldse arvas, et ta finaali pääseb, vastab Evestus muheledes eitavalt.

Kuigi Evestuse eurolugu tundub tema kohta liiga malbe, ütleb ta, et laul ei ole spetsiaalselt selle konkursi jaoks kirjutatud. See lugu on osa tema uuest albumist, kus ongi rohkem dünaamikat. „See on küll ühest küljest malbe, aga inimesed ikka ütlesid, et see ei ole popplugu, et selles suhtes ta on ikka väga piiri peal,” ütleb Ott.

Uurides, kas Evestusel on tänavu „Eesti laulul” ka mõni lemmik, vastab ta, et pigem mitte. „See on ikkagi nii poppmuusika, eriti see aasta. Siin võiks olla rohkem artiste, kes ei ole seda projekti kokku pannud ainult „Eesti laulu” jaoks. Nad on ikka konkurendid, sa vaatad, mida ja kuidas nad teevad. Võistlusmoment tuleb sisse kui sa juba siin osaled,” tunnistab laulja, et see aasta on kõik teistmoodi.

Kuna rahvas hääletas Evestuse poolt ning mees pääses finaali, siis kas ta kavatseb ka järgmisel aastal oma õnne proovida? „Ma arvan, et mitte. Eesmärgiks seda küll endale ei sea. Kui tekib hea idee, mida siin teha, siis küll. „Eesti laulu” point ongi see, et anda platvormi uutele artistidele ning ma tunnen, et mina olen oma tähelepanu kätte saanud ja nüüd ma teen kellelegi teisele ruumi. Ma arvan, et see on isekas iga aasta oma nägu näidata ja teistelt võimalus ära võtta,” ütleb Ott.