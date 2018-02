"Eesti laulu" üks poolfinaliste Frankie Animal ütleb, et tunne enne teise poolfinaali algust on põnev. "Võtsin kaks pirukaampsu ja tundub, et rohkem ei lähe. Väike närv on ikka sees," tunnistab bändi solist Marie Vaigla.

Inimestele, kes arvavad, et nende hääl ei loe, ütleb Marie, et hääletada tuleb ikka. "See on nagu valimistegagi, et iga hääl loeb.” Jonas Kaarnamets lisab, et midagi pole kindel enne, kuni nimi saates välja on öeldud.

Küsides, kas finaali saades on neil rahvale ka üllatusi, lubab Marie, et nad avaldavad, kes on salapärane Misty.