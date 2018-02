"Eesti laulu" üks žüriiliikmetest Kristjan Hirmo ütleb, et selleaastane muusikatase on tema jaoks huvitav. "On jumala häid lugusid ja siis on selliseid lugusid, mille puhul tekib küsimus, et kas tase oli niivõrd kehv, et need lood on ka siia poolfinaali pääsenud," ütleb Hirmo ausalt.

"Esimeses poolfinaalis oli valiku tegemine üsna kerge ja ma ennustan, et teises läheb asi keerulisemaks. Ma olen siin-seal kuulnud sahinaid teiste žüriiliikmete käestki, et tänane poolfinaal võib tulla väga huvitav," sõnab mees.

Uurides, mis on raadiohääle enda lemmikud Eesti eurolaulud, jääb Hirmo mõttesse, kuid ütleb siis, et talle jättis hea mulje Meisterjaan. "Mulle meeldis "Parmupillihullus" ja see on ka mu lapse üks lemmikuid siiamaani. Võidulugudest Oti "Kuula"," ütleb Kristjan kindlal meelel.