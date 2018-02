Mõni aeg hiljem lubati vagur publik saalist välja fuajeesse etenduse jätkumist oodata. Hoonet abivalgustas majageneraatori elekter. „Meie maja elektrikappidega on kõik korras,” tõdes teatrijuht Toomas Peterson, et viga peab olema mujal.

„Säärane asi on väikses majas korra juhtunud viis aastat tagasi, siis saime elektri tagasi 20 minutiga.” Seekord nii hästi ei läinud. Kell oli tiksunud üle 19.30, kui Petersonil jäi nentida kurba tõde, et esietendus ei jätku.

„Rikkekohta ei leita kuidagi üles ning voolu tagasi ei saa,” ütles ta, et väikese maja elektrisüsteeme haldav Riigi Kinnisvara AS on spetsialistid kohale läkitanud, kuid elektri tagasitulekut ei ole niipea loota.

Praeguseks on Riigi Kinnisvara ASi ja Elektrilevi töötajate poolt tehtud kindlaks, et Vanemuise väikse maja elektrikatkestus ei ole tingitud maja elektrivarustusest ning kontrolli tulemused viitavad, et rikke tõenäoline põhjus peitub teatri lavaseadmetes. Vanemuise töötajad kontrollivad oma elektripaigaldisi, et tuvastada elektrikatkestuse täpne põhjus.