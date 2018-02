Kell 16.26 said päästjad äreva teate, et Jõgevamaal Vanamõisa külas põleb taluhoone. Juba esimeses teates öeldi, et majas võib ka inimene sees olla.

Päästjate saabudes põles hoone lahtise leegiga, kohe alustati kustutustöödega.

Tuli hävitas praktiliselt kogu maja, katus kukkus sisse, ruumid ja osaliselt ka välissein on põlenud.

Naabrite sõnul nägid nad mõned tunnid enne tulekahju puhkemist, kuidas peremees koju tuli. Kella 19.30 seisuga surnukeha leitud ei olnud.