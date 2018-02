Saksa elektroonikabändi Kraftwerk kontserdile saabujad said Saku suurhalli uksel pihku 3D-prillid. Nende kaudu tuligi publikul enam kui kahetunnist sõud jälgida.

Neli bändimeest seisid, nagu neil tavaks, valgustatud kostüümides oma helendavate pultide taga ning nende selja taga kõrgus kogukas ekraan, kust rullus saali ruumiline pilt. Kuvarilt sai näha värviküllast vaatemängu: numbreid, erinevaid kirju, kosmosemotiive, jalgratureid, roni, autosid ja kiirteid, roboteid, helilaineid ja geomeetrilisi kujundeid. Kohati ilmusid kujutised justkui käeulatusse.

Kraftwerk tegi sõus ka kummarduse Eestile. Lava taustale ilmus Google Earthi satelliitpilt Eestist, seejärel hõljus ufo Tallinna vanalinna kohal ning maandus viimaks Saku suurhalli ees. Muidugi kutsus see esile publiku rõõmukilked.

1970. aastast tegutsev kollektiiv on üks elektroonilise muusika teerajajaid. Kraftwerki on nimetatud enim popkultuuri mõjutanud bändiks pärast biitleid. Oma käimasoleval tuuril esitab ansambel, mille algsetest liikmetest on praeguses koosseisus alles vaid Ralf Hütter, loomingut läbi kõigi kümnendite.