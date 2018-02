Detsembris 74 aasta vanuselt vähki surnud prantsuse laulja Johnny Hallyday tegi oma bioloogilistele järeltulijatele ninanipsu: Iltalehti teatel jättis ta kogu oma varanduse neljandale abikaasale Laeticiale ning Vietnamist adopteeritud tütardele Jade'ile ja Joyle.

„Olen hämmeldunud ja haavunud,“ ütles Prantsuse Elviseks kutsutud rokilegendi näitlejannast tütar Laura Smet. „Ma ei saa isegi selle laulu õigusi, mis on mulle pühendatud.“

Ka poeg David Hallyday, kelle ema oli Johnny esimene abikaasa, lauljanna Sylvie Vartan, kurdab, et isa jättis kõik viimasele perele.

Hallyday täiskasvanud võsukesed on pannud advokaadid tegutsema. Ent kuna testament on koostatud USAs Californias, kus laulja suure osa viimastest eluaastatest veetis ning kus on teistsugune pärandiseadus kui Prantsusmaal, võivad muusiku bioloogilised lapsed tõepoolest tühjade pihkudega jääda.