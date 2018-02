Juba täna, 17. veebruari hilisõhtuks on selge, millised 10 laulu hakkavad omavahel võistlema „Eesti laul“ 2018 tiitli nimel konkursi finaalis 3. märtsil Saku Suurhallis. „Eesti laulu“ teine poolfinaal algab kell 21.35 ning seda on võimalik jälgida nii ETV, ETV+ kui ERR.ee vahendusel. Saadet juhivad Kristel Aaslaid ja Martin Veisman.

1. Marju Länik - “Täna otsuseid ei tee”, hääletusnumber: 9007001

2. Rolf Roosalu - “Show A Little Love”, hääletusnumber: 9007002

3. Frankie Animal - “(Can't Keep Calling) Misty”, hääletusnumber: 9007003

4. Eliis Pärna ja Gerli Padar - “Sky”, hääletusnumber: 9007004

5. Indrek Ventmann - “Tempel”, hääletusnumber: 9007005

6. Evestus - “Welcome To My World”, hääletusnumber: 9007006

7. Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) - “Young”, hääletusnumber: 9007007

8. Metsakutsu - “Koplifornia”, hääletusnumber: 9007008

9. Girls In Pearls - “Spellbound”, hääletusnumber: 9007009

10. Nika - “Knock Knock”, hääletusnumber: 9007010