Kaitseminister Jüri Luik osales Müncheni julgeolekukonverentsil Euroopa Liidu ja NATO kaitsekoostöö teemalises paneeldiskussioonis ning kohtus NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhatajaga.



„NATO- ja atlandiülene side moodustavad heidutuse, mis kindlustab Euroopa turvalisust,“ lausus kaitseminister Luik paneeldiskussioonis, kus ta osales koos NATO asepeasekretäri Rose Gottemoelleri, Norra kaitseministri Frank Bakke-Jenseni, Euroopa Kaitseagentuuri direktori Jorge Domecq’i ja USA senaatori Lindsey Grahamiga.



Luige sõnul pakub EL-i raames toimuv kaitsekoostöö häid täiendavaid võimalusi Euroopa riikide sõjaliste võimete arendamiseks, kuid projektid, nagu struktureeritud kaitsekoostöö PESCO, poleks kunagi sündinud juhul, kui nad kopeeriks NATO-t.



Luik märkis, et NATO ja Euroopa Liidu kaitsekoostöö võiks keskenduda sõjalise mobiilsuse tagamisele, küberkaitsele ja ühisõppuste korraldamisele. Ta kutsus üles kasutama Tallinnas asuvat NATO küberkaitsekeskust sellise koostöö platvormina. Lisaks tegi Luik ettepaneku leppida kokku, et kõik riigid annaks vähemalt viie päeva jooksul loa liitlasvägede piiriületusteks.



Kohtumisel NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Scaparrottiga arutleti eelseisva NATO tippkohtumise teemadel. Kaitseminister mainis kohtumisel, et oluline on NATO heidutuse jätkuv tugevdamine läbi tugevdusstrateegia plaanide ja sõjalise juhtimisstruktuuri kohandamise. Eesti toetab ülemjuhatajale täiendavate volituste andmist, et tagada liitlasvägede kiirem reageerimine.