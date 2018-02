Viru maakohus saatis erikooli noormehe, kes varastas ja vägivallatses Rakveres, saades ühelt ohvrilt väljapressimise tulemusena 10 eurot.

Süüdistuse järgi varastas A mullu augustis koos 15-aastase ja 13-aastasega Rakveres seljakoti ,milles olid kannatanu mobiiltelefon rahakott koos 35 euroga, dokumendid. Oktoobris varastas A Rakvere Avatud Noortekeskusest 11-aastasele kuuluva mobiiltelefoni. Mullu 18. augustil peksis A koos kaaslasega Rakveres Laial tänaval 13-aastast noorukit. Mullu 16. novembril küsis A Rakveres Kroonikeskuses 12-aastaselt raha, ja saades eitava vastuse, vaatas ta ise läbi kannatanu taskud, kust leidis rahakoti, võttis sealt deebetkaardi ja nõudis kannatanult 10 euro väljavõtmist. Ohver tegigi seda, sest teadis, et A on

teistele noortele peksa andnud. Saanud raha , andis väljapressija rahakoti ja kaardi tagasi. Lisaks sai A süüdistuse selleski, et sõitis eelmise aasta 20. novembril koos kaaslastega võõra autoga Rakveres ringi.

Viru maakohus mõistis noormehele 7 kuulise vangistuse. Ta vabastati karistusest ja kohaldati mõjutusvahendit – ta paigutatakse kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli kaheks aastaks.