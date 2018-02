Mart Laari esimesest valitsusest rääkiv dokfilm "Rodeo" ning selle kajastamine meedias ajas endast välja kunagise Laarsi valitsuse kaitseministri, kelleks on Hain Rebas.

Mees kirjutab selleteemalises pikas Facebooki postituses, et filmis, mis käsitleb Mart Laari esimest 1992.-94. aasta valitsust, ei istu talle mitte üks raas Laari viimasel ajal levitatud kaks populistlikku seisukohta.

"Esiteks, et olime tema valitsuses kõik amatöörid, aga et enamvähem õnnega, nagu poolkobamisi, saime siiski enamvähem hakkama. Ja teiseks, et "ajakirjanduse asi ongi valitsusele pasunasse anda”. - No, ei ole. Eriti mitte ”pasunasse”. Hoopis teine ülesanne on soliidsel ajakirjandusel! Ning ei olnud me omal ajal kõik, eriti võrreldes tolleaegse Riigikogu liikmetega ja ümbritseva maailma poliitbroileritest kolleegidega, sugugi mitte nii äpukad."

Loe Rebase arvamusavaldust pikemalt tema Facebooki postitusest: