Tänases Eesti Päevalehes kirjutatakse, et endiste kindralite selts tõttab lappima riigikaitse puudusid. Loos võtab sõna ka endine kaitseväe juhataja Ants Laaneots, kelle sõnul võiksid kaitseministeerium ja peastaap professionaale rohkem kaasata ja kuulata.

„Meil on reservis ja erus palju kindraleid ja kolonele, kellega koos alustasime enam kui 26 aastat tagasi Eesti riigikaitse nullist ülesehitamist. Enamik neist on täiesti tööjõulised, kuid praegu nii kaitseministeeriumi kui ka kaitseväe peastaabi poolt rakendamata ja tekib küsimus, miks seda suurte teadmise ja kogemustega meeskonda, kes on mitukümmend aastat olnud kaitseväes tippametikohtadel, ei võiks paremini rakendada," ei mõista Laaneots.

"Mis puutub kaitseministeeriumi noormehi ja naisi ning nende tegemisi, siis kahjuks on seal väga vähe sõjalist kompetentsust, eriti strateegia ja operatiivvaldkonnas."

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.