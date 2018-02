Ärimees Neinar Seli (58) räägib tänases laupäevalehes LP, et esimese taskuraha ja esimese Selga raadio teenis ta jõhvikate korjamisega. "Marju oli nii palju, et ema-isa korjasid meie maja raha jõhvikatega kokku," meenutab Seli.

„Alates 9. klassist ma enam vanematelt raha ei küsinud. Tahtsin isale näidata, et ka spordipoisina saab ära elada. Innustust andis muidugi jõhvikate korjamise eest saadud raha ja ema-isa ehe näide, et kogudes ja rasket tööd tehes saab majaraha kokku," kirjeldab Seli ja märgib, et sisuliselt saigi tema ärimehe tee alguse jõhvikate korjamisest.

