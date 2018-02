Ester Tuiksoo räägib tänases laupäevalehes LP, et peab endiselt enda süüdimõistmist riigikohtus ebaõiglaseks, kuid on püüdnud nelja aasta jooksul siiski eluga edasi minna.

„Tegin poliitikas kõike hingega, püüdsin inimesi päriselt ka aidata, probleemidele lahendusi otsida. Tahtsin tõesti elu Eestimaal paremaks teha,” rääkis ta ajakirjanikule ning lisas, et ebaõigluse otsusega kaasnenud hingehaavad on rasked paranema.

„Mul aitas sisemiselt terveks jääda teadmine, et olen õige. Ma tean, et ma ei ole teinud midagi sellist, mida mulle süüks pandi," kinnitas Tuiksoo ja ütles, et jääb seda kordama oma elu viimase päevani.

