Advokaat Aivar Pilv (56) räägib tänases Laupäevalehes LP, et viisteist või isegi kümmekond aastat tagasi ei osanud ta küll ette kujutada, et me muutume üksteise vastu niivõrd kurjaks, nagu seda on praegu Eesti ühiskonnas näha.

"Tahaks, et selles ühiskonnas üldiselt ja inimeste vahel oleks rohkem soojust, rõõmu ja õnnetunnet lihtsatest asjadest. Rohkem teineteisehoidmist. See tundub muidugi metsiku klišeena, mida on palju räägitud," nendib Pilv.

"Vägisi jääb tunne, et olemegi selline depressiivne rahvas, kes tunneb rõõmu üksnes üksteiselt vere laskmisest ja kellelegi koha kättenäitamisest."

