Eesti püsib kõrgrõhualade mõjuväljas ning seega võib lähipäevil sisemaal oodata lausa -15 külmakraadi.

Ilmaprognoosi järgi on täna pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, rannikul võib väheke tuisata. Õhutemperatuur püsib miinuspoolel. Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked.

Riikliku Ilmateenistuse ennustuse järgi kaugeneb pühapäeval madalrõhkkond Venemaale ning selle järel sajab öösel ja hommikul kerget lund, päeva peale jääb sajuhooge hõredamaks. Tuul puhub põhjakaarest, öösel on saartel ja põhjarannikul kirdetuule puhanguid kuni 13 m/s, päeval tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -4..-7, hommikuks langeb selgineva taeva all kuni -10°C-ni, päeval -2..-5°C.



Esmaspäeval ulatub üle Eesti nõrk kõrgrõhuvöönd. Ilm on rahulik ja lumehoogude võimalus on vaid üksikutes kohtades. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, kui taevas pikemaks ajaks selgineb, siis langeb -15°C ümbrusse, saartel ja läänerannikul on -2..-7, päeval -1..-6°C, sisemaal võib mõnes kohas paar kraadi madalamale jääda.



Teisipäeval tugevneb Skandinaavias ja Soomes külm kõrgrõhkkond ning laieneb Eesti poole. Lumehoogude võimalus on eelkõige põhjarannikul ja ka Peipsi äärsetel aladel. Idakaare tuul on mõõdukas, Soome lahe rannikul võib tugevamaid kirdetuule puhanguid olla. Õhutemperatuur on öösel -5..-10 ja kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal taas -15°C ümbrusse, päeval on -4..-8°C.