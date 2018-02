„See oli võidupühaeelne päev, olin oma perega Kadriorgu jõudnud, pidime koos Pasleppa sõitma, kui isa ehmatas mind sellega, et ütles: „Kuule, istu nüüd pooleks tunniks laua taha ja kirjuta, mida ma peaksin homme kõnelema!“,“ meenutab Mart Meri, kuidas Lennart Meri surus ta sujuvalt presidendi üht olulisimat siseriiklikku kõnet kirjutama.

„Ei mäletagi, mida ma suutsin kirja panna, miljöö ja kontekst oli väga ootamatu, inspiratsiooni ei tulnud,“ tunnistab Mart Meri. Palju ta kirjutada jõudis, pole tähtis, kindel on see, et võidupühal pidas Meri kõne missuguse.