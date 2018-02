Kui vabatahtlikud otsijad püüdsid leida koos nelja inimesega vee alla kadunud väikebussi viimast ohvrit, siis jälgis kaldalt nende tööd hulk lootust täis silmi. Rahvas tõi sinna mootorsaage, -saane ja sooja jooki, et tuukrite tööd kergendada. Kõik teadsid, et otsitakse surnut, aga inimestest kiirgas hoolivust ja ühtehoidmist.

Just nii kirjeldab kolme päeva pikkust otsingutööd sihtasutuse Kadunud juht Aare Rüütel, kes võttis enda õlgadele selle juhtimise. “Aga mis mul üle jäi, riik lahkus sündmuskohalt,“ ütles Rüütel. „Ma ei taha kedagi sarjata, aga minu meelest peab otsinguid jätkama surnukeha leidmiseni. Tead, mis tunne on, kui sulle helistavad kadunud inimese sugulased ja paluvad, et kas sa saaksid midagi teha?“