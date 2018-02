Kolmteist venelast said USA presidendivalimistesse sekkumise süüdistuse, vahendavad BBC ja ABC News. Leitud on ka seos Trumpi valimiskampaaniaga.

USA justiitsministeerium esitas süüdistuse 13 Venemaa kodanikule ning kolmele ettevõttele.

Ametlikus teadaandes seisab, et kõik süüdistatavad on osalenud vandenõus Ameerika Ühendriikide vastu, kolm neist planeerisid interneti- ja pangapettusi, viis isikut on süüdi identiteedivarguses.