Haaberstis Hälli põigus läks reede õhtul põlema kolmekorruseline paarismaja.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul põles maja lahtise leegiga ja päästjatele kinnitati väljakutse aste kolm ehk kohale sõitis vähemalt neli päästemeeskonda. Tulekahjust teatati kella poole kaheksa ajal.

Haaberstis Hälli põigus põleb kolmekordne paarismaja. Kustutustööd käivad. #haabersti — Päästeamet (@paasteamet) February 16, 2018

"Hetkel veel lammutustööd ja tulekollete otsimised käivad, kuna tuli on katusekonstruktsioonides. Suurem tuli on maha saadud, aga tulekollete otsimise ja lammutustöödega läheb veel aega," ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja kella 21:10 ajal Õhtulehele.

Tulekahju tekkimise põhjust on veel vara öelda, kuid on teada, et põleng sai alguse vahelaest.

"Inimesed kannatada ei saanud, kuid kuna tegu on paarismajaga, evakueeriti hoone mittepõlevast osast kaheksa-üheksa kodulooma," lisas pressiesindaja. "Nendega on kõik korras, suitsu ja vingu nad ei saanud."