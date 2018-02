„Tänavatoidukohtades oli kõige levinum jook kerge laagriõlu,“ mäletab oma pikemalt Hiina reisilt sommeljee Els-Maria Uibo. Kuna vürtsikas toit võib alkoholi maitse joogis teravamaks muuta, ongi kerge laagriõlu vast Aasia köögiga kõige turvalisem variant. Samas sobivad ka mitmed veinid, aga koera aasta algust võiks tähistada siidri või sakega.

„Aasia toidus on palju maitseid, aga kui mõelda, et sealne köök on tihtipeale vürtsikas, siis võiks hästi sobida kergemat sorti laagriõlled. Nendega on hea tuld kustutada,“ ütleb restorani Leib sommeljee Els-Maria Uibo.