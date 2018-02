Filmi „12 aastat orjana“ orjatarirolli eest parima naiskõrvalosatäitja Oscari võitnud ning uutes „Tähesõdade“ filmides Maz Kanatat kehastav Lupita Nyong'o on sõlminud kirjastamislepingu ja asunud kirjutama lasteraamatut.

Keenia-Mehhiko näitlejatari lastejutu peategelane on viieaastane Keenia tüdruk Sulwe (Nyong'o emakeeles luo keeles tähendab see tähte), kel on oma peres tumedaim nahk ja kes otsib viisi, kuidas enda nahavärvi muuta.

Sulwe satub kummalisele seiklusele öötaevasse, mis õpetab teda ilu teistmoodi nägema.

Samuti on lasteraamatu väljaandmiseks kirjastusega käed löönud USA maadleja ja räppar John Cena, kelle sulest ilmub lugu südikast kastiautost.

The Guardian tuletab meelde, et lasteraamatuid on kirjutanud teisedki muu eluala kuulsused, nagu Sting, John Travolta, Bill Cosby, Jamie Lee Curtis, telekuulsus Jay Leno ning alles mullu lauljatar Kelly Clarkson.