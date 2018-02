Selle kõrval ei tohi aga käituda nagu oleks madal iive seotud ainult võimaluste puudumisega. Saja aastaga on planeedi elanikke arv peaaegu neljakordistunud. Teha nägu, et inimene pole maamunal toimuvate protsessidega seotud või et loodus on olemas ainult inimese jaoks, on naiivne. Sellest tulenevalt ei ole ennekuulmatu, et langetatakse otsus vähem lapsi saada või loobutakse lastest üldse. Ka Eestis on selliseid inimesi.

Muidugi tuleb vanemaid toetada ja on rida omaette keerulisi küsimusi nagu lasteaiakohtade tekitamine või lasteaedade lahtiolekuajad. Kasvatajad ja õpetajad on peamiselt naised, ka neil on pered, kas paindlikum lasteaia tööaeg ei ole omakorda nende ning nende laste suhtes ebaõiglane?

Iibepoliitikast jääb tihti mulje nagu tuginetaks arusaamale, et kõik tahavadki lapsi, aga raha, töö, lasteaiad ja muud asjad lihtsalt ei võimalda seda. Reaalsus on aga see, et on ka osa inimesi, kes lapsi lihtsalt ei taha: pole seda instinkti või piiratakse laste arvu ja nende saamist tuginedes teistele põhimõtetele.

Vesi ja õhk on planeedil kõigi peale üks. Kui toimus Tšornobõli katastroof või Islandi vulkaanipurse, oli ka Eestis põhjust muretseda. Reisimine, ja mitte ainult soojale maale, on saastav. Avokaadode ja mandlite kasvatamine kulutab palju vett. Lisaks raiutakse metsi põllumaade jaoks. Loomanaha töötlemine on samuti saastav, aga sünteetiliste materjalide tootmine on seotud naftaga ja seegi pole hea.

Elada täiesti keskkonnasõbralikult polegi võimalik. Mida saab teha: endale seda tunnistada ja käituda oma südametunnistuse järgi.

Et inimtegevus ei ole nullmõjuga, on ka loogiline järeldus, et ka kõige säästvama eluviisi puhul on laps veel üks inimene, kes jätab oma ökoloogilise jalajälje. Mõni otsustab seda lisajalajälge mitte tekitada. Mõni otsustab, et asi on seda väärt ühel korral. Mõni ei kaalu neid faktoreid üldse, sest tal on muud mured. Ükski nendest kolmest valikust ei ole vale.

Kogu selle loo puhul on naljakas, et mind on süüdistatud emade mõnitamises, südametuses ja rahva väljasuretamises. Ühtegi neist ma pole teinud. Taasiseseisvumise algusest on mitteametlik hümn olnud „appi, eestlased surevad kohe välja!". Tekkinud reaktsioon oli vältimatu. Kas saaks veidi rahulikumalt võtta?