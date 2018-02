Nõukogude aeg, mil Väätsa alevikku vaadati eeskujuliku kolhoosikeskusena, mida visiteeris 1989. aastal isegi Mihhail Gorbatšov ise, on möödas ja asendunud moodsamate tegevustega. Siinne rahvas on hõivanud koguni Põhja-Tallinna siplevate aktivistide ja kulturnike mängumaid: Väätsal on jalgrattamuuseum, toimub kortermajade festival ja lumememmede paraad. Need üritused on saanud üle-eestilist tähelepanu.

Türi meelelahutusauhindade üks eestvedajaid on Väätsa kohalik Sten Perillus, kes nühib viimast aastat keskkoolipinki Paide gümnaasiumis. (Väätsal on ainult põhikool.) Perilluse sõnul on auhinnagala eesmärk meelitada inimesi kodu liigsest mugavusest välja, et nad hindaks rohkem kohalikku elu ja panustaks sellesse. „Me (korraldajad – toim.) oleme noored, oleme aktiivsed hakkajad ja tahame, et kodukoht oleks samuti aktiivne ning et sellest saaks võimalikult palju inimesi osa,“ rääkis Perillus, kes tahab üritusega luua Väätsale vallasiseses elus teatavat positsiooni. „Kuna vallad ühinesid, siis tuleb vaadata, et kogu haripunkt Türile ei koguneks.“

Ürituse tõmbenumbriks on tuntud Eesti koomik Sander Õigus, kes naljatleb väikeses Väätsa alevikus suurte linnade teemal. „Kindlasti on Sander Õigus üks tippmeelelahutaja, kelle ees ei ole patt väikest tasu maksta,“ ütles Perillus, kelle sõnul ei tohiks koomikul olla raskusi Väätsa üles leidmisega, kuna naljamees on varemgi aleviku üritustel üles astunud.

Muusikalise etteaste teeb bänd Tänatehtu, mis Perilluse hinnangul kütab rahva tantsupõrandal kindlasti üles. See on kohaliku maakonna duo, kelle muusikaliste etteastetega ollakse vägagi kursis. Teisalt pärinevad muusikud Paidest, mis peaks Türi valla inimesi ühise vaenlase näol hõlpsasti ühendama. Türi ja Paide omavaheline mõõduvõtmine ja tülitsemine on sama igipõline nagu nääklus Tallinna ja Tartu vahel, vaid mastaabid on kordades väiksemad. Viimane köievedu puudutas Väätsa valda ennast, kuna alguses polnud selge, kas väikevald liitub Türiga või läheb hoopis Paide valitsemise alla.

Perillus sõnul on praeguseks välja müüdud rohkem kui 70% rahvamaja mahutavusest ning uksed on avatud kõigile, sealhulgas ka Paide valla inimestele.

Auhinnad jagatakse välja 9 kategoorias: aasta nais- ja meeslaulja, nais- ja meestantsija, aasta noor, nais- ja meessportlane, tegu ja meelelahutaja. Perillus ei salga, et tiitlitele esitatuid on vähe. Samas loodab ta, et see on esimese aasta sündroom. „Usun, et kui suudame siin esimese aasta üle elada, siis kindlasti kasvab üritus senisest suuremaks.“