Vabariiklane Mitt Romney, kes 2012. aasta USA presidendivalimistel Barack Obama vastu kandideeris, kuid kaotas, on nüüd poliitilisel areenil tagasi. BBC kirjutab, et Romney kavatseb end esitleda pigem mõõduka peavoolukonservatiivina, vastandudes president Trumpile. Romney ja Trumpi poliitilistes suhetes on olnud nii tõuse kui mõõnasid.

Seekord ei kavatse Romney (vähemalt esialgu) kandideerida presidendivalimistel, vaid Utah' osariigi senaatoriks. Kuigi pealtnäha ei tundu see erilise Trumpi-vastase seisukohaga, siis Utah' senine senaator on suur Trumpi toetaja.

Senaator Orrin Hatch on vabariiklaste partei kõige kauem ametis olnud senaator, juba aastast 1976. Ta on praegusele presidendile ääretult lojaalne ning Trump lootis väga, et Hatch jätkab veel ka järgmised kuus aastat. Märtsis 84aastaseks saav Hatch on aga otsustanud, et on liiga vana ning ei jaksaks 90. eluaastani senaatorina töötada. Seega loobub ta 2018. aasta lõpus uuesti kandideerimisest.