Neljapäeval hakkas kollase maakoera (mis on ääretult spetsiifiline, kui mõtlema hakata) aasta ja horoskoope tuleb igast praost. Mulle meeldib horoskoopide juures see, et sa võid sealt võtta ainult selle osa, mis meeldib ja uskuda vaid seda.

Ah, et armastusega läheb halvasti? Jama, kes neid horoskoope ikka usub! Rahaasjad sujuvad? Peaks ikka selle reisi ära tegema, millele juba ammu mõelnud olen.

Samuti lugesin hiljuti ühe naisteajakirja horoskoobist, et kui tuul puhub selja tagant, siis ma olen õigel teel ja unenäod lähevad täide, kui magada avatud aknaga. Samuti soovitati sel nädalal uusi riideid kanda, ent mitte neid osta. Puhas rõõm ju lugeda niivõrd lustlikku teksti.

Nii et soovin kõigile mõnusat (ja elutervet kriitikat täis pilguga) horoskoobi lugemist ja väikese kullakarva kollase maakoera aastat.