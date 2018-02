„Me peame Heli Läätse üle väga uhked olema, oma suurepärase pärandiga on ta ära teeninud taevase sära, ta on tõeline staar,“ ütleb Heidy Tamme meenutades täna lahkunud Heli Läätse.

„Mul on olnud suur-suur au jagada temaga hetki,“ räägib Tamme. „Nii targa ja hea kolleegiga oli hea koos kontsertreisidel käia. Aega veetsime koos palju, nõuka-ajal olid populaarsed võistluskontserdid ja oma järge oodates oli meil aega vestelda.“

„Inimesena oli ta väga kõrge eetika ja moraaliga, aus ja otsekohene,“ sõnab Tamme. „Julge saarepiigana ütles ta alati seda, mida õigeks pidas.“

„Jumala poolt oli meile antud suhteliselt sarnane hääletämber, nii et vahest pidi tõestama, et see ei ole minu lauldud,“ muigab Tamme. „Loodetavasti raadiojaamad tutvustavad tema loomingut ka noorematele kuulajatele, ta väärib seda.“