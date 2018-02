Pereisa Kalju püüdlus tuntud internetiäriga Kairos raha teenida läks vett vedama: püramiidskeem varises kokku, jättes kahe lapse isa pika ninaga. Loodetud pudrumägede asemel tuli sootuks 1000-eurone kahjum.

2016. alguses kuulis Kalju (nimi muudetud) pilvetarkvarast Kairos, mis pidavat – vähemalt toonase rahvusvahelise reklaamikampaania kohaselt – tooma rikkuse majja. Noor pereisa mõtles, et miks mitte moodsat rahateenimise viisi katsetada. Ta ostis endale kuluka kasutaja Kairose süsteemis, mis pidavat ülisuure kasumlikkusega raha sisse tooma. Tänaseks on tollest päevast möödas kaks aastat, aga mida pole, on rikkus.