Ühe Toronto haigla poolt tehtud uurimuses selgus, et üle poole ameeriklastest keelduksid söömast toitu, mille on teinud HIV-positiivne. Et müüte murda, siis avati restoran, kus kõik kokad olid HIV-positiivsed. Kuidas on lood sinuga? Kas sina julgeks seal süüa? Kas on oht nakatuda?

Portaal Womens Health selgitab koos San Francisco AIDSi uurimiskeskuse direktor Paul Volberdingiga, kas ja mida tuleks karta, kui toitu valmistab HIV-viirusega nakatunud inimene.

Esiti selgitab, et Volberding, et mingit hirmu ei tohiks tunda, sest reaalsuses oleme me praeguseks juba tõenäoliselt tarbinud toitu, mida valmistas HIV-positiivne inimene. Me lihtsalt ise ei tea seda.