Vene-ameerika luuletaja ja esseist Joseph Brodsky on maailmakirjandusest esile tõstnud 83 raamatut, millega võiks olla tuttav, et pidada intelligentset vestlust. Soovitusliku nimekirja saja kirjanduspärliga on kokku pannud ka muusik David Bowie. Õhtulehe palve maadles viis Eesti tuntud kirjandusteadlast ülesandega koostada sarnane nimistu paari-kolmekümnest teosest, mis on meie maa ja rahva jaoks iseäranis olulised.



Rein Veidemann, TLÜ emeriitprofessor, Tammsaare ja Vilde sõprade seltsi esimees (Heiko Kruusi)

REIN VEIDEMANN: valiku aluseks on Eesti ja eestlase lugu

1. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi „Kalevipoeg“

„Eesti rahvust loov tüvitekst – nii on nimetanud Kreutzwaldi eepost akadeemik Jaan Undusk. See raamat peaks olema igas eesti peres. Ei eelda, et see läbi loetaks, aga selleks, et tajuda, mida tähendab meie vanim eneseväljendusvorm – ehkki Kreutzwaldil imiteeritult – regivärss. Juba ainuüksi sellepärast tuleks seda vähemalt sirvida. Ja „Kalevipojas“ on hulk kirjanduslikke rändmotiive ja muidugi meie vabaduslootuse deviis: „Aga ükskord algab aega...““