Eilsel kauni kinkeraamatu „100 torti“ oli Erik Orgut saatmas salapärane kaunitar. Toitumisnõustaja avaldas „Seitsmestele uudistele“, et naine on tema südamedaam, kuid detailidesse laskuda ei soovinud. TV3 saatejuht küsis Erik Orgult, kas ta uus partner ei peljanud, et saab nüüd mehe, kes ainult tervislikku toitu teeb? Orgu vastas napisõnaliselt: „No nagu ma ütlesin, siis tervislik toitumine on tegelikult huvitav ja maitsev. Ja kõik läheb hästi.“ Oma uuele silmarõõmule on Erik Orgu seni valmistanud ainult pannkooke. (Kuvatõmmis/TV3play) Õhtulehe andmeil on Erik Orgu uus kallim Mari-Liis Maasing, kellel on varasemast suhtest kasvamas ka poeg. Mari-Liis on varasemalt tegutsenud kinnisvaramaaklerina ja tarkvaraarendajana. Õhtulehe allika sõnu tegeles naine samuti mõnda aega fitnessiga. Naine on märkinud oma elukohaks Norra, Oslo, kus ta on pikemat aega elanud ning proovinud kätt võrkturunduses. Erik Orgu ja Mari-Liis on omavahel ka Facebookis üksteise sõbralistis. Fotol Mari-Liis Maasing (Kuvatõmmis Facebookist)

2014. aastal pani Erik leivad ühte kappi kauni Katiga. Paar otsustas abielluda maagilisel kuupäeval 6. juunil. „Soovisime abielluda siis, kui sirelid õitsevad," ütles Kati, kes varem kandis perekonnanime Lehepuu, toona Naistelehele. Paar kutsus pulmapeole 90 inimest, kohal olid nende pered ja sõbrad.

2016. aasta sügisel selgus aga, et Erik ja Kati Orgu veidi üle kahe aasta kestnud abielu on karile jooksnud ning paar on lõplikult lahus. Kumbki ei soovinud abielulahutust kommenteerida. Erik ütles, et ei soovi nii isiklikust teemast rääkida. Kati jäi tabamatuks. Veel 2016. aasta septembris käisid Kati ja Erik Orgu TV3 hooaja avapeol, kuhu saabusid käsikäes. Hiljem poseeriti naeratades fotograafidele ja Erik hoidis Katil kätt ümber. Tagantjärele võib järeldada, et see oli tõesti vaid näitlemine. (Teet Malsroos)