Inglismaal Huddersfieldi rongijaamas valvuri ametit pidav kass Felixit tunnustati ametikõrgendusega, vahendab The Independent. Kiisu paistis silma eriti heade tulemustega näriliste püüdmisel.

Felix on nüüd Huddersfieldi jaama vanemkahjuritõrjuja. Kolleegide poolt palavalt armastatud Felix on mustvalge emane kass (saanud nime samuti mustvalge multifilmikassi järgi). Ta alustas tööd nooremkahjuritõrjujana kui oli vaid üheksa nädalat vana. Praegu on Felix viieaastane.

Nagu kinnitab üks töökaaslane, ei ole Felixi kuulsus sotsiaalmeedias ja ajalehtedes kolleegile pähe hakanud. „Kassid peavad end nagunii maailma nabaks,“ muigab jaamatöötaja.

Vanemkahjuritõrjuja tööpostil (Felix the Huddersfield Station Cat / Facebook)

Ametikõrgendus väljendub mitte ainult uues ametinimetuses, vaid ka lisamaiustustes ning loomulikult boonuspaides.

Felix lõunapausil... (Felix the Huddersfield Station Cat / Facebook)