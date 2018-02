„Kõrsikutega tegime isegi tema repertuaaris olevatest lugudest plaadi. See mõte sai alguse sellest, et Heli Lääts on minu elus oma lauludega väga tähtsal kohal olnud,” ütleb Andrus Albrecht.

„Mina hakkasin mäletama Heli Läätse sellest hetkest, kui ma olin väikene poiss ja olin maal vanaema juures. Hommikul voodis ärkasin üles selle peale, et läbi ukseprao tuli köögist värskelt praetud kartuli, muna ja tilli lõhna. Tuli praksus pliidil ja vanaema toimetas seal ja tal mängis alati Vikerraadio. Sealt on mulle eluks ajaks mällu kangastunud Heli Läätse laulud. Ja seda on nii magus meenutada,” räägib Andrus.

„Talle läks see plaat hinge ja ta jäi laulu töötlustega väga rahule. Ta käis ka plaadiesitluskontserdil ja see oli väga tore kohtumine. Ta oli väga rõõmus selle plaadi üle,” meenutab mees Heli Läätsega kohtumist.