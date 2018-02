Kalvi, millist liha eestlane armastab?

Eks ikka veise sisefileed.

Kas see on ka kõige kallim?

Jah, see on kõige kallim, kuid minu arvates sugugi mitte kõige parem. Mina eelistaksin pigem looma seljaliha tükki ehk antrekooti. Sellel on liha maitse palju tugevam.

Mis on restorani Meat bravuurikaim liharoog?

Soovitaksingi atrekooti. Selles on piisavalt rasva ja ta ei jää küpsemisel kuiv. Ja mina soovtaksin medium done`i. Aga loomulikult on see igaühe enda valik, maitsed on erinevad.

"Hommikusöök staariga" - Jüri Aarma; Anu Saagim; restoran Meat; peakokk Kalvi Sedrik; koha omanik Kristo Amberg (vasakul) (Jörgen Norkroos)

Jüri, milline on sinu suhe lihaga?

Võiks öelda et kahetine. Aga ma olen oma olemuselt omnivoor ehk siis kõigesööja ja minu arvates on meie kliimas liiga suur poosetamine ainult mingisugusele kindlale ollusele truuks jääda. Inimene peab kõike sööma. Muidugi mõõdukalt. Inimkond on söönud liha ju sellest hetkest alates, kui ta nelja jala pealt kahe peale tõusis.

Jüri, sina näed nii suurepärane välja, et ausalt öeldes arvasin, et oled taimetoitlane?

Sain 50 aastaseks 17 aastat tagasi ja kordan uuesti, inimene peab kõike proovima. Küll on aga öelnud minu isa, Gunnar Aarma, et lihal on kolm miinust. Üks neist on laibamürk, teine on kusihape ja kolmas on surmahirm. Ja nad kõik on lihas mingil määral olemas. Lisaks ka säilitus- ja konserveerimisained.

Surmahirm tundub neist kõige õudsam?

Jah, ükskõik kui leebelt sa lähened peatselt lihaks saavale loomale, siis mingi murdosa sekund enne, kui ta lõpetab oma maise teekonna, valgub üle kogu tema keha tavaliste aparaatidega mitte mõõdetav ülalpool mainitud emotsioon ehk surmahirm. Ja selle laibamürgi, kusihappe ja surmahirmu me sööme kõik endale sisse. Aga teatavasti me oleme ju need, mida me sööme.

Inimene on loom.

Inimene on imetaja ja meie kõige püham kohustus on toota järeltulijaid ja nende eest hoolitseda.

Milline on sinu lemmikuim liharoog?

Böff à la tartar kindlasti. Olen palju reisinud ja reisidel loomulikult armastan proovida ka kohalikke roogi. Olen söönud näiteks ka koeraliha. Madusid olen söönud, vist ka ahviliha. Kindlasti känguru liha ja kilpkonni. Konnasuppi olen mekkinud.

Ärgem unustagem, et ka antireklaam on reklaam. Kalvi, mida sa meile Jüriga selle jutu peale täna hommikusöögiks julged valmistada?

Teeks teile roast beef sandwich on ciabatta, mille peal on küpsetatud tomatid ja natuke sibulakeedist, sibula seemneid, mett, ürdimajoneesi ning hästi palju rohelist.

Pikemat intervjuud multitalent Jüri Aarmaga saad lugeda ja vaadata juba uuel nädalal Õhtulehe veebis ja paberis.

Jüri Aarma (67) on eesti näitleja, laulja, saatejuht ja ajakirjanik. Jüri sündis Venemaal Kirovi oblastis väljasaadetute peres. 1956. aastal saabus ta koos perega Eestisse, kooliajal elas Pärnus. Aastatel 1970–1974 õppis ta lavakunstikateedris.

Seejärel oli ta kuni 1995. aastani Noorsooteatri näitleja. Aastatel 1992–1996 oli ta Kuku raadio koosseisuline toimetaja, seejärel üks kaasautoritest. Aastatel 1995–2002 oli ta ajakirja Teater. Muusika. Kino peatoimetaja, praegu töötab Maalehes kultuuritoimetajana. Samuti tegutseb Aarma vabakutselise näitleja ja lauljana. Alates hooajast 2010/2011 juhtis ta koos Gerli Padariga saadet "Lauluga maale". Aastal 2014 tunnustati teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga.