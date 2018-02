USA presidendi Donald Trumpi advokaat Michael Cohen tunnistas ajalehele The New York Times antud selgituses, et maksis pornostaar Stephanie Cliffordile 2016. aastal 130 000 dollarit. Naine leiab nüüd, et ei ole enam vaikimiskohustusega seotud ning lubab oma suhtest Donald Trumpiga kõik ära rääkida. Veelgi enam: pornostaar tahab viia oma kuldse kleidi ekspertide kätte, et otsida sellelt Donald Trumpi DNA-d, vahendab Bild Online.

Ärileht The Wall Street Journal teatas juba jaanuari keskel viitega anonüümsetele allikatele, et USA praeguse presidendi Donald Trumpi advokaat maksis 2016. aasta presidendivalimiste eel 130 000 dollarit endisele pornostaarile Stephanie Cliffordile (kunstnikunimega Stormy Daniels), et viimane vaikiks oma afäärist Donald Trumpiga. Ärilehe andmetel kohtusid Donald Trump ja Stephanie Clifford 2006. aastal Lake Tahoe´s golfiturniiri ajal ja jõudsid ka voodisse. Pikantseks muudab loo tõsiasi, et Trump oli vaid aasta varem abiellunud oma praeguse naise Melaniaga.

Stormy Danielsi kuldne kleit. (MEGA/Scanpix)

Stephanie Clifford kandis esimesel seksiööl seljas kuldset kleiti ning ei ole seda hiljem kunagi puhastanud.