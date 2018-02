Floridas Davie's peeti neljapäeval kinni 11aastane tüdruk, kes oli ähvardanud koolitulistamisega. Jasmine Powell teatas, et võtab Nova põhikooli kaasa tulirelva ja käskis kõigil asjaosalistel selleks valmis olla.

Intsident juhtus päev pärast Parklandi ohvriterohket koolitulistamist. Kahe kooli vahel asuv vahemaa on autoga läbitav 30 minutiga, kirjutab Daily Mail.

6. klassis õppiv tüdruk oli ähvardava kirja poetanud direktori asetäitja kabineti ukse alla. Paberil seisis, et ta kavatseb tappa kõik koledad õpetajad ja õpilased. Kirja autor lubas relva kooli tuua 16. veebruaril.

Politsei saabudes puhkes laps aga nutma. Seletuskirjas ütles tüdruk, et kirjutas kirja, kuna üks tema kaasõpilastest oli teda vastasel korral ähvardanud oma sõbraga. „Vältimaks tüli tema sõbraga pistsingi ma kirja ukse alt sisse,“ selgitas Powell.

Davie politsei kõneisik Mark Leone sõnas pressile, et vahistamine on tõendiks, et selliseid kuritegusid tuleb võtta tõsiselt.