„Me saame aru küll, et meieealiste vanematel on vaikselt aeg minema hakata, aga see teadmine tuleb alati ikkagi nii järsku ja valusalt, ootamatult,” ütleb teleajakirjanik Marica Lillemets.

„Ta pühendas ennast oma perekonnale, eriti Peeter Saulile. Kunagi ta näitas, kuidas köögikapi ustele oli ta pannud laulusõnad, et süüa tehes ühtlasi ka laule õppida. Heli Lääts oli ju nii tuntud ja nõutud laulja, aga see ei tähendanud seda, et ta oleks oma kunsti või loomingu arvelt kodused asjad tegemata jätnud. See oli tema puhul, vähemalt minu jaoks, alati väga imetlusväärne, et ta seda kõike jõudis,” meenutab Marica Heli Läätse.

„Ma jään teda muidugi leinama, aga ma jään ka teda rõõmsa naeratusega meenutama,” ütleb tuntud teleajakirjanik.