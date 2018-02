Venemaal panid kahtlustavad vanemad tuppa kaamera, misjärel tegid šokeeriva avastuse, et lapsehoidja vägivallatseb nende 8kuuse poja kallal.

31-aastane Anastasia Zhelyabova lõi last näkku ja pepule, kirjutab The Sun.

Lisaks on videol näha, kuidas ta sööval imikul nina kinni pigistab, et too hingata ei saaks.