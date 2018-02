Astronoomide uute rehkenduse järgi on meie kosmiline naaber Andromeeda tähesüsteem palju väiksem, kui seni arvati, teatab ScienceAlert.

Siiani pidasid täheteadlased Andromeedat Linnuteest umbes kolm korda kogukamaks, kuid tõenäoliselt on kaks tähesüsteemi hoopis üsna sarnase suurusega.

Umbes 4 miljardi aasta pärast peaksid need kokku põrkama. Seni on arvatud, et kopsakam Andromeeda neelab väiksema Linnutee endasse, ent nüüd pole selline stsenaarium enam sugugi kindel.