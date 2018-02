Punakat karva inimahvid on tõsises väljasuremisohus, kinnitab ajakirjas Current Biology ilmunud uuring.

Teadlaste hinnangul on Kalimantani saarel alates 1999. aastast tapetud üle 100 000 orangutani.

Siiani peeti orangutanide hääbumise peapõhjuseks elupaikade kadumist, sest üha rohkem hävitatakse vihmametsi ja rajatakse nende asemel õlipalmiistandusi ja tööstusrajatisi.

Nüüd on selge, et metsas elavaid ahve kütitakse julmalt selleks, et nad põldudel toitu ei otsiks. Kohalike elanike arvates on orangutane lihtsalt liiga palju.