"Mind seob Heli Läätsega soe ja sügav side," ütleb näitleja, laulja, saatejuht ja ajakirjanik Jüri Aarma legendaarset estraaditähte meenutades.

"Heli oli 70ndate hakul minu õpetaja, kui oli tegus Eesti filharmoonia estraadistuudios. Minu 50. juubeliks lavastas Ago-Endrik Kerge teatritüki "Elukutse ohver", mis rääkis humoorikas võtmes Eesti tollasest olustikust. Minu rolliks oli rekvisiitor Leo, kes pidi laval ka laulma. Minu õpetajaks pandi Heli Lääts, kes imestas, miks ma sellise kummalise ninahäälega laulan. Mina vastu, et tahan laulda nagu Ivo Linna. Tema vastu, et kuule, meil on juba üks Ivo olemas. No mina siis vastu, et nüüd on meid siis kaks."

"Peale seda said meist väga head sõbrad. Tögasime ja kiusasime teineteist. Heli kutsus mind õpilaseks ja mina teda õpsiks. Helistasime teineteisele päris tihti. Kui Peeter Saul veel elus oli, siis käisin nende pool aeg-ajalt ka külas. Hiljem ka ikka loomulikult. Heli polnud mingi poosetaja, vaid lihtne ja soe inimene. Ta jäi minu armsaks õpsiks kuni võiduka lõpuni."