Keskkriminaalpolitsei pidas sel nädalal kinni tuntud ärimehed Hubert Hirve ja Pavel Gammeri ning veel ligi kümme nendega seotud inimest. Keskkriminaalpolitsei avalikustas enda Facebooki lehel video ühe jõuguliikme kinnipidamisest.

Kuriteos kahtlustatavatena peeti kinni ja kuulati üle enam kui kümme inimest ning otsiti läbi kahtlustatavate elu- ning töökohti peamiselt Tallinnas ja Harjumaal, aga ka mujal Eestis

Keskkriminaalpolitsei kirjutab enda Facebooki postutuses, et teisipäeval pidasid nad 12 inimest, kelle osas oli alust kahtlustada, et nad on kuritegeliku ühenduse liikmed. "Politseioperatsiooni käigus otsisime läbi üle 30 erineva hoone, nende seas nii erinevaid tööruume kui ka elamuid," seisis postituses.

"Ühendus tegeles eelkõige majandus- ja varavastaste kuritegudega. Ka seda ühendust iseloomustab eelkõige selle püsivus, rollide jaotus ja kindel eesmärk - teenida kuritegelikku tulu."