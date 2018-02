Peatsed presidendivalimised Venemaal 18. märtsil tulevad pingevabad. Senine president valitakse ametisse tagasi ning ainus asi, mille vastu huvi tuntakse ja mille põhjal hakatakse hiljem analüüse koostama, on see, kui suure protsendi hääletajate toetusest ametisolev president kogub.

Vladimir Putini olukord on iseenesest lihtne. Tal pole vaja kampaaniat teha ega oma programmi tutvustada, valijatega kohtuda ega küsimustele vastata, sest venelased hääletavad tema poolt niigi. Isegi kui Putin peaks enne valimisi sattuma mõnda suurde jamasse, poleks sellest tema vastaskandidaatidele mingit abi, sest Putini reitingut ei suuda mõjutada mitte miski maailmas. Enamikule venelastest meeldib, kui neil on üks ja ainus „isa”, kes ei vahetu iga nelja või kuue aasta tagant. Nad on elanud Putini võimu all ligi kakskümmend aastat ja neil poleks midagi selle vastu, et elada teine kakskümmend veel.

Kõige selle tõttu pole üldse oluline, kui palju on Putinil vastaskandidaate – üks, kümme või sada. On selge, et Putini vastu ei saa ussi- ega püssirohi. Seetõttu poleks mingit vajadust Putini konkurente üles lugeda, sest enamik neist saab ühe protsendi või isegi vähem valijate häältest ning vaid mõni saab uhkustada näiteks 10 - 15% suuruse toetusega. Aga see on ka kõik. Rohkemaks Putini konkurentidel praegu jõudu ei ole.

Isegi siis, kui Putini vastu kandideeriks vaid üks inimene (hääletussedelil oleks kõigest kaks nime), olgu selleks Aleksei Navalnõi või kes iganes, poleks tal Putini vastu mingit šanssi. Navalnõi oleks tõenäoliselt saanud rohkem hääli kui nii mõnigi praegu hääletamissedelile kantud isik, kuid sellest poleks Putini löömiseks ikkagi piisanud. Kuid et asi oleks kindel, mängiti Navalnõi auti, et ta ei kipuks „tõeliste ja õigete poliitikute” mängumaale.