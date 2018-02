Norra pealinnas Oslos ja Utøya saarel 22. juulil 2011 77 inimest tapnud Anders Behring Breivik kahetses esimest korda tehtut, vahendab ajaleht VG.

VG andmetel sisaldus kahetsus Breiviki kirjas Skieni vangla juhtkonnale. Muu hulgas kirjutas Breivik: „Kui oleks võimalik, siis teeks ma nii, et seda poleks juhtunud.“ Massimõrvar kannab Skieni vanglas talle 2012. aastal mõistetud 21aastast vanglakaristust.

Kohtupsühhiaater Henning Varey suhtub Breiviki kahetsusse skeptiliselt ega usu, et see avaldus on siiras.

Tegelikult ei ole Anders Behring Breiviki nime kandvat meest enam olemas, sest mullu kevadel võttis ta enda uueks nimeks Fjotolf Hansen. Küsimusele, miks Breivik nime vahetas, vastas advokaat Oysten Storrvik tookord, et ta ei taha avaldada arutelu sisu.