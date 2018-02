Olavi Pihlamägi meenutab kohtumist Heliga tema raamatuesitlusel Estonia talveaias: „Ta oli nii tubli ja tore ja elurõõmus. Mul on nii meelde jäänud see, kuidas ma andsin talle lilled ja ta ütles, et ma tahan ikka kallistada ka.”

„Kui mina midagi tema kohta ütlen, siis tema on ja jääb ja mitte keegi ei suuda sellest üle teha. Ta on kõige rohkem Eurovisioni laule laulnud eesti keelde, see on vaieldamatu ja tänu temale ja Peeter Saulile omal ajal üldse need laulud Eestimaale nii kiiresti jõudsid. Mina lugesin kokku, et neid on laule on 19.”

Esimene mälestus Heli Läätsega on Olavi Pihlamäel lapsepõlvest: „Olid kaks laulu: „Rongid, rongid, kuhu te nõnda kiirelt veerete?” ja teine Šoti matkalaul „Ma rändan siin ja rändan seal”. Vot kui need kaks laulu raadio soovikontserdist tulid ja ma väike poiss olin ning neid kuulasin, siis ma kogu aeg mõtlesin „Oi Heli Lääts, kui kord saabuks aeg kui ma teda päriselt näeks.” Ja siis ma ühel kontserdil nägin ning ma juba teadsin, kes ta on.”

Heli Läätse tähtsuse kohta estraadiklassikas sõnab Pihlamägi, et see oli meeletu. „Ei tohi ära unustada, et ta oli ju esimene ja ainukene konservatooriumiharidusega estraadilaulja. Naiste puhul oli tema ikkagi see, kes pärast sõda avas solistina estraadilaulu ukse. Ta oli musikaalne, ta meeldis orkestri-ja ansamblijuhtidele. Heli ise ütles, et ega need laulud tal väga kergelt ei tulnud, aga mulle väga meeldis see, et väliselt oli kõik hästi kerge. Ta oli esimene, kes selle estraadiukse avas ja sellest uhkelt sisse tuli,” meenutab mees.

Inimesena on Olavi Pihlamäele jäänud Heli Lääts meelde kui daam. „Ta oli daam, kes oli väga sõbralik, viisakas, ja kes oskas hoida meeldivat distantsi, aga see ei olnud mingi staari, vaid viisakuse distants. Minule on ta jäänud ikka sellise väga toreda, tõelise daamina meelde. Pluss muidugi see, et ta oli ikka super laulja.”