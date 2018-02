Käimasolevaid Pyeongchangi olümpiamänge on külastanud juba president Kersti Kaljulaid ja peaminister Jüri Ratas, kelle kõrval võtavad pika reisi ette kultuuriminister Indrek Saar koos ministeeriumi asekantsleriga. Kuigi kõik kulud ei ole tänaseks teada, ulatuvad need vähemalt 27 800 euroni.

Ratast saatsid visiidil üks julgestuspolitseinik ja peaministri büroo juhataja Tanel Kiik, kes tegeles ministrit kohapealse logistika, kommunikatsioonitegevuse, kohtumiste korraldamisega ning aitas lahendada Eesti siseriiklikke tööülesandeid. Peaministri visiidi kõiki kulusid ei ole veel kokku löödud, kuid teada on suurimad väljaminekud. Delegatsiooni majutus ja lennupiletid läksid maksma ligemale 11 000 eurot.

Samal ajal kui peaminister oli Lõuna-Koreast tagasiteel Eestisse, oli sama teekonna ette võtnud kultuuriminister Indrek Saar. Märkimisväärne on see, et Saar sõitis olümpiamängudele, kohtumaks Eesti olümpiakomitee (EOK) juhtide, treenerite ja sportlastega, üksi, ilma ühegi abikäeta. „Eestile on rahvusevahelise olümpiakomitee poolt määratud üks akrediteering, mis tähendab, et korraga saab mängudel viibida üks ametiisik,“ selgitas kultuuriministeeriumi pressiesindaja Aneth Kilumets. „Kohapeal saadavad ministrit Eesti olümpiakomitee (EOK) töötajad.“

undefined (Priit Simson / Ekspress Meedia)

Ministri visiidi kulud praeguse seisuga on üle 2400 euro, millest lennupiletid moodustavad 1625 eurot ja nelja öö majutuskulud ligemale 800 eurot. Olümpia lõputseremooniale sõidab aga kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn, kelle kulud jäävad Kilumetsa sõnul samasse suurusjärku mis minister Saarel.

Võttes visiidid tagasihoidliku arvutusega kokku, kulutatakse olümpiamängude külastusele vähemalt 27 800 eurot.